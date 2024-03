No chyba jaja sobie robisz! Czyli warsztaty z malowania jaj woskiem na Żoliborzu. Wydarzenie poprzedzi przedświąteczne śniadanie

Warsztaty malowania jaj woskiem. Plan wydarzenia

Warsztaty malowania jaj woskiem poprzedzi przedświąteczne śniadanie sąsiedzkie, które rozpocznie się o godz. 10:00 i potrwa do 12:00. To będzie doskonały czas, aby lepiej poznać uczestników warsztatów i nawiązać nowe znajomości w przyjaznej atmosferze. Następnie, między 12:00 a 15:00, chętni przystąpią do tworzenia własnych, unikalnych pisanek malowanych woskiem.