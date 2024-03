Czołgi Abrams trafiły do Warszawy. Wojskowi opublikowali nagranie z transportu amerykańskich maszyn

1. Warszawska Brygada Pancerna poinformowała za pośrednictwem platformy X, że do stolicy dotarły kolejne czołgi Abrams M1A1 FEP (Firepower Enhancement Package). Wcześniej przypłynęły one do Polski z USA. Po rozładunku trafiły do do Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. w Poznaniu.