17-latek spod Warszawy z prestiżowym wyróżnieniem od NASA. Jego zdjęcie Księżyca obiegło świat

Nastolatek opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym nie krył radości i dumy, po otrzymaniu prestiżowego wyróżnienia od NASA.

Udało się! Mamy to! Zdobyłem nagrodę APOD (Astronomical Picture of the Day) przyznawaną przez NASA codziennie najlepszemu zdjęciu z tysięcy nadsyłanych każdego dnia. Jest to chyba wymarzone wyróżnienie dla każdego kto ima się tego fachu! Jestem niesamowicie zadowolony między innymi, dlatego, że jeżeli dobrze liczę to był to chyba 15 APOD polskiego fotografa od 1995 roku. Ostatniego fantastycznego APODA dostał Marcin Ślipko - napisał na Facebooku utalentowany 17-latek.