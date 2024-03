Strzały w komendzie policji na warszawskiej Pradze-Południe. Funkcjonariusz "bawił się bronią"? Sprawa trafi do prokuratury

W środę 20 marca, na terenie komendy policji znajdującej się przy ulicy Umińskiego na warszawskim Gocławiu, oddano dwa strzały z broni palnej. Wiadomo, że w incydencie brał udział jeden z tamtejszych funkcjonariuszy. Głos w sprawie zabrała rzeczniczka prasowa Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VII podinsp. Joanna Węgrzyniak.

Mieliśmy do czynienia z incydentem, w wyniku którego padły dwa strzały, oddane przez funkcjonariusza. Nikomu nic się nie stało. Na miejscu przeprowadzono oględziny. Obecnie są prowadzone czynności wyjaśniające pod nadzorem Komendy Stołecznej Policji. Zgromadzone materiały w celu oceny prawno-karnej, będą przekazane do prokuratury i do Biura Spraw Wewnętrznych - poinformowała podinsp. Joanna Węgrzyniak.