Powrót warszawskiego "Manekina". 22-latek okradł restauracje znajdujące się w Złotych Tarasach. Mężczyzna trafił do aresztu Michał Mieszko Skorupka

Warszawska policja zatrzymała 22-latka, który przed zamknięciem lokali gastronomicznych w jednej z galerii handlowych, wślizgnął się pod metalową kurtyną i "przenocował” w restauracjach. Jego łupem padło kilka tysięcy złotych, w tym także napiwki pracowników. Okazuje się, że to ten sam mężczyzna, który jesienią ubiegłego roku udawał manekina w sklepowych witrynach do momentu ich zamknięcia, a następnie je okradał. Złodziej trafił do aresztu.