Policja w Warszawie. Okradał galerie handlowe metodą "na manekina". Zastygał i czekał na zamknięcie sklepów

Nietypowego złodzieja zdemaskowali policjanci ze Śródmieścia. Mężczyzna kradł metodą... "na manekina". 22-latek przychodził do galerii handlowej tuż przed zamknięciem, wybierał ustronne miejsca przy witrynach sklepowych i zastygał w bezruchu. W ten sposób czekał, aż w galeriach zgasną światła. Potem ruszał na "łowy".

Jednym razem zastygł z torebką w ręku (co widać na zdjęciu), a potem okradł stoisko z biżuterią. Następnym razem poszedł do jednego z barów i najadł się do syta. Kolejny raz włamał się do sklepu odzieżowego i ukradł ubrania.

Nie wiedział, że wszystko zarejestrują kamery. Policja Warszawa