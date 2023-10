Mazowsze. Dwaj mężczyźni chcieli ukraść elementy torowiska zabytkowej kolei wąskotorowej. Części planowali sprzedać na skupie złomu

W samochodzie, którym podejrzani przyjechali na miejsce kradzieży, policjanci odnaleźli metalowe elementy torowiska, klucze i łomy oraz należące do 23-latka cztery porcje handlowe mefedronu. Jak oświadczył w rozmowie z policjantami jeden z zatrzymanych, zdemontowane fragmenty kolei wąskotorowej planowali sprzedać na skupie złomu.

Kradli tory wąskotorówki i posiadali narkotyki. Zostali zatrzymani Komenda Powiatowa Policji w Mławie

Zatrzymani usłyszeli zarzuty usiłowania kradzieży. Za przestępstwo to grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Ponadto zatrzymany 23-latek usłyszał zarzut posiadania narkotyków. Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, za przestępstwo to grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.