Mecz Polska-Estonia na Stadionie Narodowym. Utrudnienia w ruchu i darmowa komunikacja miejska

Mecz Polska-Estonia. Utrudniania na Saskiej Kępie

Pociągi linii metra M2 podjeżdżają na stacje co kilka minut. Nieopodal stadionu zatrzymują się także pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich. Sprawny dojazd zapewnią również tramwaje kursujące mostem Poniatowskiego i autobusy.

Wjazd na Saską Kępę zostanie ograniczony już o godzinie 18.30 . Stołeczny ratusz zachęca, by na mecz wybrać się komunikacją miejską.

Darmowa komunikacja miejska w Warszawie

Przed spotkaniem o godzinie 18.30 ograniczony zostanie wjazd na Saską Kępę. Do godziny 20.45 wyłączone z ruchu indywidualnego będą obszary między aleją Poniatowskiego, aleją Waszyngtona, ulicą Międzynarodową, aleją Stanów Zjednoczonych i ulicą Wał Miedzeszyński oraz aleją Stanów Zjednoczonych, ulicami Afrykańską i Bora-Komorowskiego. Zakazy nie będą dotyczyły pojazdów osób mających identyfikatory dla Saskiej Kępy, taksówek i pojazdów jednośladowych. Bez zmian będą kursowały również autobusy komunikacji miejskiej.

Bezpłatnie zostawią także samochody na parkingach P+R w czwartek 21 marca od godziny 6.00 do piątku 22 marca do godziny 1.00. Obowiązuje również wzajemne honorowanie biletów ZTM i Kolei Mazowieckich.

W razie zamknięcia ulicy Sokolej, od Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego, od godziny 18.30 do zakończenia meczu autobusy linii 102, 125 i 202 pojadą ulicami Targową i Kijowską do pętli Dworzec Wschodni (Kijowska), a 146 i 147 Wybrzeżem Szczecińskim i Zamoście.

Jeśli po zakończeniu spotkania, około godziny 22.30, duża grupa kibiców będzie chciała przejść do centrum pieszo, policja może zdecydować o zamknięciu dla ruchu mostu Poniatowskiego i Alei Jerozolimskich na odcinku od ronda Waszyngtona do ronda de Gaulle'a.