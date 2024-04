Akcja policji na Południowej Obwodnicy Warszawy. W tunelu na Ursynowie mogło dojść do zabójstwa. Służby zatrzymały 42-latka Michał Mieszko Skorupka

42-latek trafił do aresztu. Trwa śledztwo prokuratury Krystian Dobuszyński / Aleksy Witwicki (zdjęcie ilustracyjne)

W tunelu POW znajdującym się na ursynowskim odcinku trasy S2 doszło do awantury pomiędzy dwoma kierowcami. Nagle jeden z nich wyciągnął broń. Na szczęście, na miejsce zdarzenia w porę przyjechały służby. W sprawie zatrzymano 42-latka, który na okres trzech miesięcy trafił do aresztu. Usłyszał on zarzut usiłowania zabójstwa oraz nielegalnego posiadania broni.