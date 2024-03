Krakowskie Przedmieście w Warszawie znów stanie się deptakiem. Ograniczenia w ruchu i zmiany dla autobusów. Znamy szczegóły

Krakowskie Przedmieście deptakiem w weekendy

Jak podają urzędnicy, zmiany na odcinku od ronda de Gaulle’a do placu Zamkowego będą wprowadzane w każdą kolejną noc z piątku na sobotę. Po raz pierwszy w nocy z 29 na 30 marca . Na zamkniętym dla ruchu odcinku będą mogli poruszać się wyłącznie niezmotoryzowani - piesi i rowerzyści. Podstawowa organizacja ruchu będzie przywracana w poniedziałki przed świtem.

Trakt Królewski to jedno z najpopularniejszych miejsc w stolicy. Uwielbiają go zarówno mieszkańcy Warszawy, jak i turyści. W najbliższych miesiącach znów będzie można w pełni docenić uroki tego miejsca wybierając się na spacer lub wycieczkę rowerową. Władze miasta właśnie poinformowały, że podczas nadchodzących weekendów ulice Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście będą zamykane dla ruchu samochodowego.

Z weekendowego deptaku będzie można korzystać aż do końca października (we wrześniu i październiku na odcinku od Świętokrzyskiej do placu Zamkowego). Trakt będzie udostępniany także w czasie świąt i dłuższych weekendów - m.in.: