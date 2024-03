Metroteka w Warszawie. Tak będzie wyglądać

Przestrzeń biblioteki będzie miała charakter przestrzeni otwartej, a projekt mebli opiera się na nowoczesnej technologii parametrycznej . Co więcej, w bibliotece nie będzie dwóch takich samych półek. Będą one natomiast wyglądały jak wstęgi z unikalnym, falowanym wzorem. Biblioteka ma zostać oddana do użytku w drugiej połowie 2024 roku.

Z wykorzystaniem nowoczesnej technologii

Biblioteka z hodowlą roślin

- Biblioteka jest zaprojektowana w duchu idei "biblioteki po drodze", czyli już nie będziesz musiał planować swojego czasu, żeby specjalnie zajść do biblioteki, bo to ona stanie na drodze Twojej codziennej rutyny, np. na drodze do pracy, kiedy będziesz podróżował metrem - mówi autor projektu, Grzegorz Kłoda, Pracownia GK Atelier.

I dodaje, że będzie to pierwsza biblioteka całkowicie zaprojektowana w technologii parametrycznej. Co więcej, miejsce to będzie mieć niewielką uprawę hydroponiczną, co oznacza, że w bibliotece będą hodowane rośliny.