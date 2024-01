Co dalej ze strefą płatnego parkowania w Warszawie? Trzaskowski z konkretną zapowiedzią. Czas na Mokotów, a co z Saską Kępą?

Strefa płatnego parkowania na Mokotowie będzie większa

Od 15 listopada do 15 grudnia 2023 trwały na Mokotowie konsultacje społeczne w tej sprawie. - Podczas konsultacji uczestnicy mogli zapoznać się z koncepcją zmian organizacji ruchu i parkowania oraz zgłosić do niej uwagi. Raport powinien powstać w ciągu 60 dni od zakończenia konsultacji społecznych - czytamy w odpowiedzi wiceprezydenta Michała Olszewskiego na interpelację w tej sprawie. Nie znamy jeszcze dokładnego obszaru, który ma objąć SPPN, ale podczas konsultacji rozmawiano o publikowanym wcześniej przez ZDM. Stefa sięgnęłaby ulicy Idzikowskiego, Domaniewskiej i Woronicza od południa. Poglądową mapę zamieszczamy poniżej.

Na spotkaniu z mieszkańcami Mokotowa 10 stycznia Prezydent Warszawy został przepytany w sprawie ulicy Puławskiej. O czym piszemy tutaj . Mieszkańcy domagają się tam zmian. Przy okazji odpowiedzi w tej kwestii Rafał Trzaskowski poruszył temat strefy płatnego parkowania na Mokotowie. Przypomnijmy, że obecnie strefa płatnego parkowania na Mokotowie sięga do Różanej, Gagarina i Dolnej (na Puławskiej). Częściowo (do Gagarina i Różanej) została rozszerzona od stycznia 2023. Teraz czas na kolejny etap - jak słyszymy w styczniu 2025.

Widać zmiany na Mokotowie

Mokotów się przygotowuje, o czym świadczy chociażby stworzenie jednokierunkowej ulicy Wiktorskiej niemal na całej jej długości. Podobne rozwiązanie wprowadzono na ul. Racławickiej od Kazimierzowskiej do Alei Niepodległości. Przez wiele lat było na nich bardzo ciasno, samochody mijały się na centymetry, nie było wyznaczonych miejsc do parkowania, zatrzymywano się niemal gdzie popadnie. Jak słyszymy jednak z dzielnicy: - Zmiany nie były prowadzone w kontekście konsultacji społecznych [dotyczących strefy płatnego parkowania - przyp. red.], gdyż ten konkretny projekt został opracowany przez BZRD przed konsultacjami - tłumaczy Damian Kret z urzędu dzielnicy Mokotów.

Zmiany na ul. Wiktorskiej naszemiasto.pl

Nie ma jednak wątpliwości, że to element wspólnej i spójnej polityki miasta. Zakłada ona ucywilizowanie ulic, gdzie parkowanie jest w miejscach niewyznaczonych, ruch na małych, lokalnych ulicach zbyt duży i należy go dozować lub kierować w inne miejsca. Jak podkreśla rzeczniczka ratusza, Monika Beuth, mieszkańcy terenów na których wprowadzono strefę są w zdecydowanej większości zadowoleni, ponieważ z łatwością mogą znaleźć miejsce do parkowania.