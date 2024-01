Latarnie na środku miejsc do parkowania. Czy remont ul. Polnej wyszedł zgodnie z planem? Mieszkańcy zastanawiają się o co chodzi

Ulica Polna przechodzi zapowiadany na początku tego roku remont. Na półkilometrowym odcinku - od Trasy Łazienkowskiej do Placu Unii Lubelskiej - odnawiana jest nawierzchnia, rewitalizowana zieleń i wymieniony grunt w misach drzew. Remont obserwują mieszkańcy, którzy nadesłali nam zdjęcia... miejsc parkingowych z latarniami po środku.

Remont ulicy Polnej

Mieszkańcy Śródmieścia doczekali się wymiany wykruszonych, zużytych krawężników, nierównych płyt chodnikowych oraz połatanej nawierzchni ulicy Polnej. - To ulica Śródmieścia, przy której znajdują się dwie placówki oświatowe, chętnie uczęszczany przez mieszkańców Ośrodek Sportu i Rekreacji czy choćby jednostka Straży Pożarnej. Cieszę się, że możemy ruszyć z tą inwestycją i przeprowadzić kolejny, bardzo potrzebny remont - zapowiadał Aleksander Ferens, burmistrz Śródmieścia. Szacowany koszt remontu to 4 miliony złotych. Mieszkańcy nabrali wątpliwości czy wszystko poszło zgodnie z planem, a to za sprawą miejsc parkingowych z których nie da się skorzystać.

Do tej pory były tam zniszczone płyty chodnikowe. Zamieniono je na kostkę brukową, otoczono nowymi krawężnikami i w ten sposób wyznaczono miejsca parkingowe. Zostały odznaczone w wyraźny sposób. Problem w tym, że na części z nich nie zaparkujemy, bo... po środku znajduje się np. latarnia. Dotychczas nie było wyznaczonych dokładnych miejsc lecz jedna strefa parkowania i nie było to aż tak dużym problemem. Poniżej możecie zresztą zobaczyć, jak wyglądało to jeszcze niedawno. Jednak już na tym etapie remontu widać, że teraz będzie inaczej i może to stanowić problem, ale też powód do śmiechu. Remont ulicy Polnej - latarnie po środku miejsc do parkowania Krzysztof Jedynak Dzielnica jednak uspokaja. Będą nowe latarnie, te póki co po prostu muszą jeszcze oświetlać ulice. - Ulica Polna jest w trakcie remontu. Latarnie będą w innych lokalizacjach. Jednak zanim zostaną zamontowane nowe latarnie, stare muszą pozostać, aby oświetlać ulicę. W momencie zainstalowania nowych (są przygotowane w pasie kable pod nie), stare zostaną zlikwidowane a nawierzchnia uzupełniona - tłumaczy nam Katarzyna Wiejowska.

Bareizmy warszawskie

Nie powinno chyba bowiem stanowić problemu uwzględnienie stojących od wielu lat latarni w tym miejscu przy wyznaczaniu nowych miejsc do parkowania. Przesłaliśmy do Urzędu Dzielnicy Śródmieście z czego wynika taka sytuacja i czy może latarnie docelowo mają znaleźć się w innych miejscach? Do czasu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy jednak odpowiedzi na pytanie. Mamy jednak nadzieję, że to sytuacja tymczasowa, bo w innym przypadku dołączy niestety do listy warszawskich absurdów i bareizmów.

Wideo Po proteście odsuną drogę od kościoła