Parada zabytkowych tramwajów. Warszawa świętowała ukończenie inwestycji na Kasprzaka

Tramwaj na Kasprzaka otwarty

O godzinie 12:00 ruszyła natomiast specjalna linia tramwajowa K, która kursowała co 15 minut z pętli Cmentarz Wolski do ronda ONZ. Dodatkową atrakcją była możliwości sprawdzenia, jak działa symulator koparki.

Tramwaj na Kasprzaka gotowy. Jakie linie?

Tramwaj na Kasprzaka ruszył we wtorek, 5 marca br., co wiązało się ze sporymi zmianami w komunikacji miejskiej. Na nowym odcinku kursują obecnie linie: 10, 11, 26 i 27 . Planowana częstotliwość to 8 minut w godzinach szczytu i 12 poza nim.

Nową trasą można szybko dojechać do stacji metra M2: Rondo Daszyńskiego i Rondo ONZ oraz na stację kolejową Warszawa Wola, gdzie jest wygodna przesiadka z pociągów Kolei Mazowieckich i SKM Warszawa. Na otwarciu nowej trasy skorzystali m.in. mieszkańcy szybko rozbudowujących się osiedli na Odolanach i okolic ul. Jana Kazimierza. Do metra krótszą trasą dotrą także tramwaje z Bemowa.

Przypomnijmy, że budowa nowej trasy tramwajowej objęła odcinek o długości niemal 3,5 km. Między ulicą Wolską a Skierniewicką zostały wybudowane nowe tory – to łącznie około 2,3 km. Już istniejące na Wolskiej i na Kasprzaka, o długości ok. 1,2 km, zostały przełożone do wykopu. Powstały tu nowe przystanki - przy Płockiej, przy przystanku kolejowym Warszawa Wola oraz przy Ordona. Wszystkie są one przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, opiekunów z dziećmi w wózkach i seniorów. Dotyczy to także przystanku w wykopie – Reduta Wolska.