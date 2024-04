Studio Etażerka na Pradze. To tu zabytkowe meble odzyskują życie. "Bo na tym krześle siedziała ukochana osoba"

- Niestety za moich czasów proces wybierania pracy dla dziewczynek właściwie nie przewidywał zawodów rzemieślniczych. W zerówce zrobiłam na drutach pierwszy sweter, zawsze dużo szyłam, psując przy okazji różne rzeczy, bo uważałam, że moja koncepcja artystyczna, jest o niebo lepsza. Moja mama na szczęście cierpliwie to znosiła. Zresztą to właśnie mama jest autorką kilku tutaj obrazów i blatu jednego ze stolików – opowiada Agnieszka. - Ta praca rękoma towarzyszyła mi od zawsze. Ja po prostu lubię naprawiać starocie. Pierwsze krzesło pomalowałam właśnie w tym mieszkaniu na Szymanowskiego w latach '90, tuż po upadku muru berlińskiego. Wtedy w sklepach były jeszcze może trzy kolory farby. Nie było takiej dedykowanej do mebli. Były tylko farby do ścian i "farby do reszty". Ta "farba do reszty" była żółta i ona nigdy do końca nie wysychała i meble zbierały takie mikro włoski – wspomina.