- Praga, to miejsce szczególne, pełne starych kamienic, podwórek, stanowią one o wyjątkowości tej dzielnicy, ale jednocześnie jest to dla nas ogromne wyzwanie związane ze stanem infrastruktury, głównie budynków mieszkalnych – podkreśla zastępczyni prezydenta Warszawy Aldona Machnowska-Góra.