Pijany syn znęcał się nad swoją matką. Do mieszkania na warszawskiej Pradze-Północ wezwano policję. 44-latkowi grozi więzienie

W sobotę 6 stycznia 2023 roku po godzinie 22:00 policjanci z Wydziału Wywiadowczo - Patrolowego na Pradze-Północ interweniowali w jednym z mieszkań. O pomoc poprosiła ich 63-latka. Kobieta przyznała, że nie może poradzić sobie z agresywnym synem.

Wyjaśniła, że 44-latek każdego dnia wraca do domu pijany, jest agresywny, krzyczy na nią i ją wyzywa. Zdarzyło się również, że niejednokrotnie rzucał w nią przedmiotami. Wystraszona i roztrzęsiona kobieta przyznała, że obawia się swojego syna, dlatego zdecydowała się złożyć oficjalne zawiadomienie.

Mundurowi wszczęli procedurę Niebieskiej Karty i zatrzymali 44-latka. W kajdankach przetransportowali go do komendy przy ulicy Jagiellońskiej. Tam zbadali go alkomatem. Mężczyzna miał w wydychanym powietrzu ponad dwa promile alkoholu.