Mieszkańcy Saskiej Kępy mają dosyć hałasu z klubów nad Wisłą. Domagają się zmian i konsultacji dla tego rejonu Kamil Jabłczyński

Po raz kolejny wracamy do tematu hałasu generowanego przez kluby i imprezy organizowane na Saskiej Kępie. Mieszkańcy tego rejonu miasta złożyli petycję w urzędzie miasta. Chcą konkretnych rozwiązań wprowadzonych przez miasto, które sprawią by nocą zmniejszyć generowany hałas, a odpowiedzialnych za jego generowanie i łamiących przepisy zobowiązać do odpowiedzialności. To nie pierwszy raz, gdy mieszkańcy próbują na ratuszu wymusić działania w tej kwestii.