Lunapark nie daje spać Saskiej Kępie. Mieszkańcy mówią "dość", właściciel próbuje ich uciszyć. "To skandal!"

Hałas i tłumy imprezowiczów. Saska Kępa nie śpi latem

Lunapark to nadwiślański kompleks, który zajmuje olbrzymi, zielony teren na prawym brzegu Wisły, przy Wale Miedzeszyńskim 407. Składają się na niego kluby muzyczne, targ street food, a także kompleks barowy.

Miejsce od samego początku wzbudzało skrajne emocje. W sezonach letnich hałas z klubów i tłumy imprezowiczów nie dają bowiem spać mieszkańcom Saskiej Kępy. Jak twierdzą, głośna muzyka z Lunaparku niesie się uliczkami biegnącymi prostopadle do Wisły aż do ulicy Francuskiej. Kluby są więc uciążliwe dla osób mieszkających przy Walecznych, Poselskiej, Obrońców, Dąbrowieckiej, Finlandzkiej i wielu innych ulic. Od stycznia 2020 roku do lipca 2023 Straż Miejska interweniowała w tej okolicy 336 razy, a Policja 67 razy.

Jak przekazało Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze, jeden z mieszkańców, Piotr Sosna, odkrył, że nikt nie bada poziomu hałasu generowanego przez klub. Rozpoczął zatem batalię z urzędami, strażą miejską i policją, chcąc je skłonić by na poważnie podeszły do problemu mierzenia poziomu hałasu w okolicy. Piotr zaktywizował także innych niezadowolonych mieszkańców by móc wspólnie działać w ramach lokalnej społeczności. W odpowiedzi na te działania właściciel klubu Lunapark zastosował wobec mieszkańca praktykę SLAPPu.