Szpiegowo. Jakie będą dalsze losy Sobieskiego 100? Poznaliśmy szczegóły

Co dalej ze "szpiegowem"?

- Dużo zależy od form właścicielskich, bo niektóre z form dofinansowania uzależnione są od tego czy właścicielem jest skarb państwa czy samorząd. My bardzo będziemy chcieli pozyskać ten teren od nowego wojewody, czy wojewodziny, do zasobu miejskiego. Tak żeby w pełni móc odpowiadać na potrzeby lokalowe mieszkańców, które mamy - mówił Bratek. Po powołaniu rządu przez nową większość parlamentarną zmieni się także wojewoda. Miasto uważa, że z nowym wojewodą będzie łatwiej porozumieć się w kwestii przekazania działki miastu i dlatego czeka.

- Przeprowadziliśmy inwentaryzację, przeprowadziliśmy również przy udziale firmy zewnętrznej analizy wstępne finansowe - powiedział o budynkach znajdujących się przy ul. Sobieskiego 100 wiceprezydent Warszawy Tomasz Bratek. Popularne "szpiegowo" było miejscem, gdzie mieszkali w nim radzieccy dyplomaci ze swoimi rodzinami, pracownicy ambasady i przedstawiciele handlowi. Ratusz deklaruje chęć wyremontowania budynków - tak by mieszkania trafiły do bazy lokalowej stolicy. Jest tam przestrzeń nawet na nowy obiekt, ale miasto zwleka jeszcze chwilę z decyzją. Dlaczego?

Jak słyszymy, na terenie "szpiegowa" jest przestrzeń, która może być zagospodarowana na nowy budynek. - Możemy połączyć dwa główne cele, czyli przywrócić do pełnego użytkowania stojące tam dzisiaj pustostany, które straszą i jednocześnie są pod ochroną konserwatorską. Musimy je przywrócić do użytkowania. I jednocześnie połączyć to z budową nowego, niższego, budynku, który będzie być może będzie wykorzystywany w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego - dodawał wiceprezydent. W tym rozwiązaniu inwestor remontuje budynki, a w zamian stawia obiekt, którym sam zarządza.