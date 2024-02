WORD na ul. Radarową już nie wróci. Trwają poszukiwania nowej lokalizacji. Jest już wniosek o dzierżawę

Gdzie nowy WORD zamiast Radarowej?

Przypomnijmy, że klub RKS Okęcie wezwał ośrodek egzaminacyjny do opuszczenia terenu 27 września i zostawił ciągnik w miejscu, gdzie wykonuje się jedno z zadań na placu manewrowym. Prezes klubu, Stanisław Gajlewicz, tłumaczył nam, że rozmowy i naciski na WORD trwały od kilku miesięcy, ale nie przynosiły efektu. Okazało się, że WORD nie tylko nadal zapisywał kursantów na egzaminy, ale nie poinformował pobliskich szkół jazdy, że nie ma zgody dzielnicy na funkcjonowanie WORD-u w tym miejscu. Z tego powodu klub uprzedzał, że musi zadbać o to by miejsce egzaminowania opuściło teren przy ulicy Radarowej. Cała ta sekwencja wydarzeń poskutkowała wyprowadzą z ul. Radarowej WORD-u i zapowiedzią utworzenia innego miejsca egzaminowania kierowców w południowej Warszawie.