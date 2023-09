WORD na ul. Radarowej rozpoczął wyprowadzkę z terenów RKS Okęcie. Ośrodek mimo sporu zapisywał kursantów na egzaminy

Koniec egzaminów na prawo jazdy przy ulicy Radarowej. Od 27 września ich realizacja była wstrzymywana z przyczyn technicznych. Dziś RKS Okęcie poinformowało o oficjalnym zakończeniu współpracy i wyprowadzce ośrodka egzaminacyjnego. Klub RKS Okęcie wezwał ośrodek egzaminacyjny do opuszczenia terenu 27 września i zostawił ciągnik w miejscu, gdzie wykonuje się jedno z zadań na placu manewrowym. WORD od miesięcy szuka sobie nowego miejsca, ale dotychczas nadal funkcjonował przy stadionie klubowym.

WORD przy Radarowej kończy działalność

To koniec miejsca egzaminowania kierowców na ulicy Radarowej w Warszawie. Choć zapewne nie koniec sagi związanej z działką należącą do klubu RKS Okęcie, bo sprawa od lat toczy się przed sądem. Stało się jednak to, co zapowiadaliśmy w styczniu bieżącego roku i z dniem 29 września 2023 roku jeden z trzech warszawskich oddziałów WORD zakończył działalność. Sam WORD dwa dni wcześniej opublikował bardzo lakoniczne oświadczenie: - Informujemy, że z przyczyn technicznych w dniu 27 września 2023 w ośrodku przy ulicy Radarowej nie będą realizowane egzaminy. Wszystkie zaplanowane na ten dzień egzaminy zostały odwołane. Prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta Miejsca Egzaminowania Radarowa w celu uzyskania szczegółowych informacji. O dalszych szczegółach dotyczących pracy Miejsca Egzaminowania Radarowa będziemy informować na bieżąco - czytamy.

Co z egzaminami na które zrobiono zapisy?

Podobna informacja pojawiała się dzień później. 27 września zorganizowano też konferencję prasową. - Pracujemy nad tym, żeby w południowej części Warszawy było miejsce egzaminowania (...) My tu chcemy być i zrobimy wszystko, żeby tu być. Ale nie mam na myśli konkretnie Radarowej 1, ale w południowej części Warszawy - usłyszeliśmy podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez WORD. Prezes RKS Okęcie, Stanisław Gajlewicz, stwierdzał z kolei, że nie ma zgody dzielnicy na funkcjonowanie WORD-u w tym miejscu, dlatego uprzedzał, że klub musi zadbać o to by miejsce egzaminowania opuściło teren przy ulicy Radarowej. Dopytywał dyrektora WORD oraz radnego Sławomira Sosnowskiego o to czy jest zgoda miejska na ich funkcjonowanie w tym miejscu - które obecnie byłoby już niezgodne z uchwalonym planem miejscowym.

Zarzucił też ośrodkowi, że mimo uprzedzeń i rozmów o zakończeniu działalności nadal zapisywał ludzi na egzaminy na ul. Radarowej. Dodawał, że WORD nie informował o problemach pobliskie OSK, które pojawiły się na konferencji w trosce o swój biznes prowadzony w pobliżu WORD-u. - Wszystkich naszych klientów za zaistniałą sytuację przepraszamy i zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań by umożliwić podejście do egzaminu w Miejscu Egzaminowania Powstańców Śląskich 127a lub Miejscu Egzaminowania Odlewnicza 8 w dogodnych dla Państwa terminach - napisał dziś WORD na Facebooku. Nowy WORD ma pojawić się niedaleko od obecnego miejsca egzaminowania - w Al. Krakowskiej. Być może wkrótce egzaminy będą mogły się tam przenieść.

Spór o działkę od lat

Jak informuje portal tvnwarszawa.pl WORD poinformował, że m.st. Warszawa nie może do czasu rozstrzygnięcia sprawy sądowej wszcząć postępowania eksmisyjnego wobec ośrodka ani RKS "Okęcie". Jednocześnie "RKS "Okęcie" nigdy nie złożył pozwu o eksmisję ośrodka". To kolejna odsłona sagi związanej z tym terenem. W 2020 roku klub "RKS Okęcie" (który zarządza terenem) wypowiedział WORD-owi umowę najmu i wydawało się niemal przesądzone, że plac egzaminacyjny przestanie działać. Ostatecznie udało się osiągnąć porozumienie z klubem. Pojawiły się jednak zarzuty, że umowa była podpisana bez zgody miasta.

Od tego czasu dla terenu uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje tutaj wyłącznie tereny sportu i rekreacji. Klub obecnie dąży do tego by właśnie taką funkcję miały tereny przy ulicy Radarowej zajmowane od 2007 roku przez WORD. Jak informowaliśmy w styczniu, WORD złożył wniosek o warunki zabudowy pod adresem ul. Muszkieterów 43, wówczas poinformowano nas, że ośrodek nie zawarł żadnej umowy względem gruntu przy ul. Muszkieterów. Miały pojawić się też protesty mieszkańców w sprawie przeniesienia się tam ośrodka egzaminowania. WORD na Radarowej w styczniu 2023 Szymon Starnawski

Korzystanie bezumowne

- WORD od trzech lat zajmuje bezumownie teren, co nie przeszkadza miastu stwierdzić że wszystko jest w porządku. Nasze pisemne prośby o pomoc w eksmisji WORD-u do dzielnicy, do prezydenta Rafała Trzaskowskiego oraz marszałka wojewódzka, któremu WORD podlega, nie przyniosły skutku. Brak zainteresowania włodarzy tym faktem - mówił nam wielokrotnie prezes RKS Okęcie, Stanisław Gajlewicz. Teraz klub pozostawił na placu manewrowym... ciągnik, który blokuje dostęp do tzw. "górki". Klub ostatecznie wezwał ośrodek egzaminowania do opuszczenia terenu.

Na dziś sprawa przedstawia się następująco: RKS "Okęcie" wezwał ośrodek do opuszczenia terenu, WORD zakończył działalność, ale nie ma informacji o tym czy zaczyna swoją eksmisję i dokąd przeniesie się z ulicy Radarowej. Przesłaliśmy do WORD zapytania czy będą jeszcze prowadzone rozmowy z klubem o kontynuowaniu działalności w tym miejscu czy też oznacza to, że nieruchomości i mienie należące do ośrodka egzaminacyjnego znikną z ul. Radarowej.

Paweł Szrot ostro o "Zielonej Granicy"."To porównanie jest uprawnione"