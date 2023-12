Strefa Czystego Transportu nadal budzi emocje. "Brak planu, brak wizji, a także brak spójnej komunikacji". List do redakcji

Przypomnijmy, że SCT to obszar, do którego nie wjadą starsze samochody, ma zająć w sumie ok. 100 kilometrów kwadratowych. Po konsultacjach społecznych ratusz pokazał nowy kształt Strefy Czystego Transportu. Obejmie ona obszar całego Żoliborza (od północy), całej Pragi-Północ i niemal całej Pragi-Południe (od wschodu), a także części Mokotowa do Trasy Siekierkowskiej i Dolinki Służewieckiej (od południa) oraz części Ochoty do linii kolejowej „radomskiej” i części Woli do Al. Prymasa Tysiąclecia (od zachodu). To znacznie większy obszar niż zakładano pierwotnie.

Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar sprawdził, ile aut osobowych zarejestrowanych w Warszawie i w tzw. obwarzanku zostanie objętych zakazem w lipcu 2024 r.- Łącznie w I etapie (od 1 lipca 2024 do końca 2025 roku) do strefy nie będzie mogło wjechać aż 206 541 aut, czyli 10,40 proc. całego parku Warszawy i tzw. obwarzanka. W przypadku samej Warszawy mówimy o 92 360 autach osobowych stanowiących 7,66 proc. stołecznego parku pojazdów - przekazał IBRM Samar. - Głęboki niepokój budzi brak konsultacji społecznych w kwestii planowanego rozszerzenia strefy czystego transportu wobec oryginalnego projektu o dzielnice Żoliborz graniczącą z moimi rodzimymi Bielanami i osiedlem które reprezentuję jako członek samorządu mieszkańców - napisał do nas z kolei Krystian Głuch.