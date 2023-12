Wybory samorządowe 2024. Miasto Jest Nasze z listą zadań dla nowego wojewody. Potwierdzają też negocjacje w sprawie wyborów

Nowy wojewoda mazowiecki - jakie czekają go zadania?

- Obecny wojewoda mocno upolitycznił swoje stanowisko. Nikt chyba nie będzie zdziwiony jeśli powiem, że wykorzystuje je do przygotowania do roli kandydata Prawa i Sprawiedliwości jako kandydata na Prezydenta Warszawy. Głównie skupia się na krytyce obecnego prezydenta, a nie korzysta ze swoich uprawnień w sposób, który może pomóc np. uchodźcom - mówił Jan Mencwel.

W planach szeroka koalicja. Co z tego będzie?

Kogo wystawią jako swojego kandydata na prezydenta ruchy miejskie? Tego jeszcze nie wiadomo, ale jak słyszymy, chcą stworzyć silną konkurencje dla PO i PiS w Warszawie. - Mogę potwierdzić, że negocjacje w tej sprawie trwają. Mam nadzieję, że w styczniu będziemy mogli zakomunikować już oficjalnie w jakiej formule idziemy. Chcemy jednak, żeby było to szerokie porozumienie. Gwarantuję, że zrobimy wszystko, żeby PO i PiS w stolicy miały bardzo mocną konkurencję - mówił nam Jan Mencwel. Jego nazwisko również wymienia się wśród potencjalnych kandydatów na prezydenta stolicy. Jak sam mówi, decyzji w tej sprawie póki co nie ma.

Jak dowiadujemy się nieoficjalnie faktycznie mowa o bardzo szerokim porozumieniu. Oprócz ruchów miejskich (m.in. Miasto Jest Nasze, Ochocianie, Porozumienie dla Pragi) w jednym komitecie mogą znaleźć się Lewica, Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050.- Pamiętajmy, że tu nie chodzi tylko o prezydenta. Bardzo ważne jest wprowadzenie przedstawicieli do rady miasta. To oni mają realny wpływ na większość decyzji. Dzisiaj tam PO ma samodzielną większość. Realny próg do rady wynosi zdecydowanie ponad 5%. My to wiemy i chcąc wprowadzić tam przedstawicieli postaramy zbudować się jak najszersze porozumienie - skomentował Mencwel.