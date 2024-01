Problemy mieszkańców Warszawy? Kupno mieszkania, wynajem i... dostępność miejsc parkingowych w mieście

Problemy mieszkaniowe Warszawy

Jak czytamy we wnioskach do badania "Barometr Warszawski", trzeci rok z rzędu około 24% mieszkańców uważa, że Warszawa to miasto w którym "osoba taka ja może kupić mieszkanie za rozsądną cenę". Oznacza to niestety, że zdecydowana większość mieszkańców nie uważa stolicy za miasto, w którym może zakupić mieszkanie. Co gorsza niska jest też liczba wskazań dotycząca wynajmu. Z 26% we wrześniu 2020 roku do 34% w bieżącej edycji badania wzrosła liczba osób, które uważają, że „osoba taka ja może łatwo wynająć mieszkanie za rozsądną cenę”. Choć nieduży to w tym przypadku odnotowano wzrost. To jednak wynik nadal dość daleki od oczekiwań.

Co ciekawe, jednocześnie swoje warunki mieszkaniowe mieszkańcy oceniają jako bardzo lub raczej dobre (91% wskazań). Zarazem na przestrzeni lat w tym roku widoczny jest spadek wskazań na Warszawę w przypadku możliwości wyboru miejsca zamieszkania. Na pytanie: czy mając możliwość wyboru miejsca zamieszkania wolał(a)by Pan(i) mieszkać w Warszawie, czy może gdzieś indziej? W Warszawie odpowiedziało 66% to znacznie mniej niż w poprzednich latach. Wówczas odczyty regularnie przekraczały, poza drobnymi wyjątkami, 80% takich odpowiedzi. Ze stwierdzeniem „osiedla mieszkaniowe są przyjazne dla swoich mieszkańców” zgadzają się dwie na trzy osoby.

Dane za "Barometr Warszawski" UM Warszawa

8% badanych wskazało w małym mieście w pobliżu Warszawy, a 6% na wsi w okolicach Warszawy. Co oznacza, że 14% osób (badani to mieszkańcy Warszawy) chętnie zamieszkałoby poza granicami miasta. To oznacza niestety często rozlewania się stolicy, generowanie dodatkowych wjazdów samochodów do miasta. Przyczynami najczęściej są właśnie ceny nieruchomości, hałas czy brak infrastruktury zielonej, szkolnej, przyjaznej zakładaniu rodziny. Jak mówi Olaf Osica, dyrektor Biura Strategii i Analiz Urzędu m.st. Warszawy, stolica jest miastem napływowym. Nie oznacza to zatem raczej zmniejszenia liczby mieszkańców. Urosnąć mogą za to przedmieścia.