Warszawa Gdańska zostanie rozbudowana. Kolejarze w końcu rozstrzygnęli przetarg. Nowy tunel i wiaty za 100 milionów Kamil Jabłczyński

PKP PLK rozstrzygnęła przetarg na rozbudowę Warszawy Gdańskiej. Trwało to wyjątkowo długo, bo jeszcze w grudniu ubiegłego roku pisaliśmy, że postępowanie czeka na rozstrzygnięcie po otwarciu ofert. Ostatecznie kontrakt trafił do firmy PORR, która złożyła ofertę opiewającą na 98,3 mln zł. Co zmieni się na stacji Warszawa Gdańska?