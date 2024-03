Budowa metra w Warszawie. Czy druga linia może być jeszcze droższa? Drążenie tuneli ruszy w wakacje, ale są problemy z gruntami

Drążenie tuneli tarczami TBM na budowie metra rozpocznie już w wakacje, ale wykonawca wyjaśnia, że wciąż nie otrzymał wszystkich gruntów pod budowę. Ostatnie egzekucje komornicze przed nami. Czy ten proces może mieć wpływ na termin i koszt ostatniego odcinka drugiej linii metra? Zdaniem wykonawcy nie jest to wykluczone.

Wykonawca wciąż bez niektórych gruntów

Jak pisaliśmy, zapowiadając inwestycje w Warszawie na 2024 rok, do wakacji trwają prace, które przygotowują teren do drążenia tuneli przez tarcze TBM. Już na przełomie kwietnia i maja zacznie się składanie tarcz, które drążenie mają rozpocząć w wakacje. Niektórzy mówią, że to od tego rozpoczyna się właściwa budowa. A jak słyszymy od rzecznika prasowego firmy Gulermak, Bartosza Sawickiego, niektóre budynki na terenie przyszłego STP praktycznie osiągnęły już swoją kubaturę. Pojawił się jednak nieco inny problem. - Występują pewne obiektywne trudności, na przykład dotyczące przekazywania gruntów pod budowę. Jeszcze 14 marca jest wykonywana egzekucja komornicza jednej z działek. Może mieć to wpływ na ostateczny termin ukończenia inwestycji, a także na kwotę końcową kontraktu. Będzie to najpewniej przedmiotem naszych rozmów z miastem w przyszłości - słyszę od Bartosza Sawickiego.

Poniżej aktualne zdjęcia z budowy na ostatnim zachodnim odcinku linii M2

Czy miasto jeszcze dopłaci?

W lutym podczas spotkania z dziennikarzami prezydent Rafał Trzaskowski tłumaczył, że nie widzi powodu, by miasto miało jeszcze dopłacać do tej inwestycji. - Podpisaliśmy aneks do umowy opiewający na ok. 650 milionów złotych. Moim zdaniem nie ma powodów, żeby jeszcze do tego dopłacać - ucinał. Przypomnijmy, że kontrakt realizuje firma, która odpowiada m.in. za wcześniejszy odcinek (stacje Ulrychów - Bemowo) czy chociażby końcowy odcinek na Bródnie. W obu przypadkach udało się zakończyć je przed terminem kontraktowym. Aneks na ostatni fragment podpisano pod koniec zeszłego roku z terminem 36 miesięcy na wykonanie kontraktu. To by oznaczało, że w przyszłym roku (pod sam koniec) mieliśmy pojechać ostatnim odcinkiem linii M2.

Ostatni odcinek w 2026 roku

Tak się raczej nie stanie. Na dzisiaj wszystko wskazuje, że trzy nowe stacje oraz Stacja Techniczno-Postojowa będą gotowe w 2026 roku. - Wartość aneksu to nie jest dodatkowe wynagrodzenie, a przywrócenie równowagi ekonomicznej stronom kontraktu. Dodam, że to były bardzo trudne i twarde negocjacje. Pod kątem finansowym ten kontrakt wciąż jest dla nas bardzo trudny do realizacji – mówił nam Bartosz Sawicki, rzecznik firmy Gulermak, przy okazji podpisywania obecnie obowiązującego aneksu. Przypomnijmy, że obecnie tocząca się budowa dotyczy trasy o długości czterech kilometrów, która stanowić ma finisz zachodniego odcinka M2. Zaplanowano:

stację Lazurowa,

stację Chrzanów,

stację Karolin,

Stacja Techniczno-Postojowa.

