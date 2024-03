„Belmondziak” w rękach łowców cieni. Groźny gangster ukrywał się przez dwa lata. Tak wyglądało zatrzymanie

Uciekał przez dwa lata

Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji z grupy tzw. łowców cieni od blisko 2 lat ścigali Marcina K. ps. „Belmondziak” vel „Wściekły” . Sprawa zaczęła się, gdy mężczyzna w 2020 roku nie powrócił do zakładu karnego z „przepustki”. Wówczas to Sąd Okręgowy w Warszawie wydał za nim list gończy.

Członek „gangu Szkatuły”

Złapany na terenie Niemiec

W jej efekcie zatrzymano poszukiwanego przy udziale jednostki antyterrorystycznej, kiedy to wychodził po treningu z siłowni . Z ustaleń policjantów wynika, że mężczyzna ukrywał się przed organami ścigania używając dokumentów potwierdzających tożsamość, upodabniając swój wizerunek do osób, których dane wykorzystywał.

Po przeprowadzeniu ekstradycji, w ubiegłym tygodniu Marcin K. wrócił do Polski. Na granicy polsko-niemieckiej został przejęty przez „łowców cieni” i policjantów z grupy bojowej Zarządu III CBŚP, a następnie przetransportowany wprost do aresztu śledczego, gdzie pozostaje do dyspozycji Pomorskiego i Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.