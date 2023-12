Warszawscy funkcjonariusze CBŚP zlikwidowali szlak przemytu narkotyków z Hiszpanii. Cztery osoby zatrzymane

Policjanci Zarządu w Warszawie Centralnego Biura Śledczego Policji dotarli do informacji, z której wynikało, że w Hiszpanii są nadawane przesyłki mogące zawierać narkotyki. Jak się okazało, osoby odpowiedzialne za przestępczy proceder próbowały ukryć prawdziwą tożsamość nadawców i odbiorców, tak aby uniknąć wykrycia i w konsekwencji odpowiedzialności karnej.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty. Grozi im do 15 lat więzienia

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie prokurator przedstawił im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia znacznych ilości środków odurzających. Grozi za to kara pozbawienia wolności do lat 15. Trzech podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych.