Akcja służb na Lotnisku Chopina w Warszawie. Funkcjonariusze schwytali Banglijczyka poszukiwanego ENA oraz czerwoną notą Interpolu

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie zatrzymali mężczyznę poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania oraz czerwoną notą Interpolu przez władze Belgii. Do interwencji służb doszło we wtorek 9 stycznia na Lotnisku Chopina, kiedy to 41-letni obywatel Bangladeszu przyleciał z Dohy.

Cudzoziemiec wpadł w ręce funkcjonariuszy Straży Granicznej podczas kontroli paszportowej. Wówczas okazało się, że figuruje on w bazach poszukiwawczych w celu aresztowania i przekazania lub ekstradycji.