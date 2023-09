Proces ws. uprowadzenia i zabójstwa Krzysztofa Olewnika. Drugi dzień zeznań Ireneusza P. Świadek mówił m.in. o podziale okupu

Był on wówczas jednym z 11 oskarżonych, wśród których znaleźli się też Robert Pazik i Sławomir Kościuk - obaj skazani ostatecznie na dożywocie. Już po ogłoszeniu wyroku zostali znalezieni powieszeni w celach Zakładu Karnego w Płocku: Kościuk w 2008 r. i Pazik w 2009 r. Według ustaleń w pierwszym procesie, to właśnie Kościuk i Pazik mieli zabić Krzysztofa Olewnika.

Drugi dzień przesłuchania Ireneusza P.

Ostatecznie do zabójstwa nie doszło, gdyż Cezary W. trafił do więzienia, a w międzyczasie przy próbach zorganizowania spotkania z udziałem wszystkich trzech "zawsze któregoś brakowało". Świadek zaznaczył, że ani Artur R., ani Piotr S. czy Cezary W. nie wiedzieli o odebraniu okupu, jak się wyraził, że "te pieniądze były złapane".

Nawiązał w ten sposób do nocy uprowadzenia Krzysztofa Olewnika, gdy Artur R., Piotr S. i Cezary W. uciekli z domu, gdzie doszło do porwania i schowali się w polu kukurydzy - zareagowali tak, kiedy skuty już Krzysztof Olewnik, trzymając w dłoni telefon, oznajmił im, że "policja jest już w drodze" .

Mieli zostać zamordowani, tylko się nie udało. Franiewski to wymyślił, jak go zostawili na porwaniu. To miała być zemsta - mówił świadek.

W pomieszczeniu tym, według relacji świadka, znajdowały się "kozetka bez nóg, jakaś kołdra, poduszka, wiadro plastikowe na potrzeby, zamykane" . Zawartość wiadra co pewien czas miał przelewać do przygotowanych wcześniej metalowych baniek Kościuk, po czym wywozić poza działkę i wylewać, aby w ten sposób zacierać ślady pobytu uprowadzonego. W piwnicy, gdzie przetrzymywano Krzysztofa Olewnika była też zamaskowana kamera monitorująca, połączona kablem z telewizorem znajdującym się kondygnację wyżej, w salonie.

"Nie wiem kiedy zdecydowano, że zostanie zabity Krzysztof"

Krzysztof Olewnik został zabrany na działkę w miejscowości Różan, gdzie na polecenie Franiewskiego został umieszczony w nowo zakupionym szambie - miało ono wymiary 2,5 metra na 1,5 metra . Był tam także przykuty łańcuchami. Franiewski miał wtedy sugerować, że "ma to potrwać do miesiąca".

Jak relacjonował Ireneusz P., po odebraniu okupu, zapadła decyzja o przewiezieniu Krzysztofa Olewnika z działki w Kałuszynie w inne miejsce. Wymyślił to Franiewski, aby mieć czas na remont piwnicy. "Jak wyremontuje, to Krzysztof będzie puszczony" - miał mówić.

Porwanie i zabójstwo Krzysztofa Olewnika

Ireneusz P. i Wojciech Franiewski poznali się w 1998 r., odbywając wyroki w płockim zakładzie karnym. To wówczas - jak przyznał podczas pierwszego procesu Ireneusz P., który pochodzi z Drobina - opowiadał on Franiewskiemu o rodzinie Olewników. Później okazało się, że na ofiarę porwania wybrano Krzysztofa Olewnika.

W akcie oskarżenia, który do płockiego Sądu Okręgowego trafił pod koniec czerwca 2021 r., krakowski oddział Prokuratury Krajowej zarzucił Jackowi K., przyjacielowi i wspólnikowi Krzysztofa Olewnika, udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym oraz udział we wzięciu przy użyciu przemocy, Krzysztofa Olewnika jako zakładnika, przetrzymywanie go do zapłaty okupu w wysokości 300 tys. euro. Okres i sposób przetrzymywania uprowadzonego, poprzez m.in. przykucie łańcuchem do ścian oraz umieszczenie pokrzywdzonego w zbiorniku na nieczystości, łączył się z jego szczególnym udręczeniem, a ostatecznie został on pozbawiony życia.