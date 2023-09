Szczepienie lisów na Mazowszu. Samoloty będą zrzucać szczepionki przeciw wściekliźnie. Jest alert RCB

Jesienną akcję szczepienia lisów wolno żyjących od 9 do 20 września prowadzić będzie Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii z Powiatowymi Lekarzami Weterynarii. MUW podkreślił, że szczepionka przeciwko wściekliźnie będzie wykładana ręcznie i zrzucana z samolotów na lasy, pola i łąki. Akcja nie obejmie zbiorników wodnych, dróg ani terenów zabudowanych.

Szczepionki dla lisów umieszczane są we wnętrzu przynęty, w kształcie krążka, koloru brunatno-zielonego o zapachu rybnym. Nie wolno ich dotykać. Uodparniają wyłącznie lisy. - Zwierzęta nie przyjmą tych z zapachem człowieka. Przez dwa tygodnie od wyłożenia szczepionki należy zachować ostrożność podczas wyprowadzania zwierząt - zaznaczył MUW w komunikacie.

W piątek, 8 września, do mieszkańców Mazowsza został wysłany również alert RCB. W wiadomości zaapelowano, by nie dotykać szczepionki oraz nie dopuszczać do niej zwierząt domowych.