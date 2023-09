Willa Podgórskich, czyli "Mały Belweder". Przetrwała trzy fronty. Na podwórzu zapomniana galeria sztuki Redakcja Warszawa

"Mały Belweder" to willa znajdująca się na Sadybie. Ze względu na strategiczne położenie, toczono o nią boje w czasie przewrotu majowego, II wojny światowej i powstania warszawskiego. Co ciekawe, w ogrodzie willi znajduje się nietypowa galeria rzeźb. To dzieła wnuczki pierwszego właściciela tego miejsca.