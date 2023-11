Słynna Plebania Ojca Mateusza znajduje się w Warszawie. Tak wygląda piękny świdermajer na stołecznym osiedlu Michał Mieszko Skorupka

Spora część fanów popularnego serialu "Ojciec Mateusz" jest przekonana, że zdjęcia do ich ulubionej produkcji powstają głównie w Sandomierzu. W pięknym miasteczku położonym w województwie świętokrzyskim kręcone są jednak przede wszystkim ujęcia plenerowe, zaś większość scen we wnętrzach realizowana jest w Warszawie i okolicach. Mowa m.in. o kościele, gabinecie biskupa, komendzie oraz charakterystycznej plebani. Ta ostatnia to w rzeczywistości Willa Flirtówka - klimatyczny świdermajer usytuowany w stołecznym Wawrze.