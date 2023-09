Gigantyczna liczba koncesji na alkohol w Warszawie. Szokujące liczby. W tych dzielnicach pije się najwięcej

Czy ograniczenie sprzedaży alkoholu nocą albo wprowadzenie górnego limitu punktów, które mogą zajmować się taką działalnością jest stolicy potrzebne? Ten drugi pomysł przewijał się już w planach ratusza. Na dzisiaj jednak liczba udzielonych koncesji wydaje się ogromna. Jak komentuje w rozmowie z nami Jan Śpiewak koszty takiej polityki są dużo większe niż zyski dla budżetu miasta. Przedstawiamy dane dotyczące koncesji na alkohol w Warszawie.

Na podstawie danych udostępnianych przez warszawski ratusz możemy zweryfikować, że w stolicy udzielonych zostało, obecnie obowiązujących, łącznie aż 16910 zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych. Aż 9261 z nich dotyczy tzw. zezwoleń typu "detal", czyli sprzedaży alkoholu w sklepach. Pozostałe to gastronomia, koncesja na organizacje przyjęć, na wyprzedaż czy zezwolenia jednorazowe. Warto zaznaczyć, że liczba 9261 nie oznacza liczby osobnych punktów handlowych z koncesją, ponieważ ta także rozdzielana jest na trzy rodzaje: A - do 4,5 % alkoholu oraz piwo,

B - powyżej 4,5 % alkoholu do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),

C - powyżej 18 % zawartości alkoholu.

W tych dzielnicach jest najwięcej punktów sprzedaży alkoholu

To oznacza, że na przykład z 9261 pozwoleń wiele punktów będzie dysponować wszystkimi trzema zezwoleniami albo dwoma z nich. No dobrze, to ile w Warszawie mamy łącznie punktów sprzedaży alkoholu? Jeśli chodzi o koncesje typu A - 2999, B - 3323, C - 2939. To pozwala wysnuć wniosek, że w Warszawie jest około 3000 punktów sprzedaży alkoholu w sklepach. Do tego możemy doliczyć ponad 2000 punktów gastronomicznych z alkoholem. To gigantyczne liczby. Dla porównania, z danych za 2017 rok, w całej Norwegii działają tylko 252 sklepy monopolowe. To mniej więcej tyle, ile w samym warszawskim Śródmieściu.

Brak pomysłu na zmiany ze strony miasta

Na stronach urzędu miasta możemy znaleźć artykuł z 2015 roku, w którym przeczytamy: uchwała w tej sprawie zakłada zmniejszenie o 150 ustalonej liczby miejsc sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, tj. z 3100 do 2950 punktów na terenie miasta. Jest to pierwszy krok ograniczający liczbę sklepów sprzedających alkohol. Sukcesywnie miasto chce wprowadzić maksymalną liczbę 2500 takich miejsc. Jak widać w 2023 roku ponownie ta liczba jest zdecydowanie wyższa.

- To jest absolutnie zatrważająca liczba. Wystarczy szybko przeliczyć, że to jest jeden punkt na mniej niż 700 osób. Tak jakby każdy blok miał swój sklep z alkoholem, a przecież wiemy doskonale, że jest bezpośrednia korelacja pomiędzy dostępnością alkoholu i jego spożyciem - mówi w rozmowie z nami aktywista Jan Śpiewak. Zauważa, że taka liczba sklepów z alkoholem i wysokie spożycie to bardzo wymierne straty dla miasta: regularne sprzątanie butelek i bałaganu po imprezach plenerowych, interwencje służb, a dalej także leczenie chorób związanych z alkoholem, alkoholizmem czy osoby trafiające do placówek medycznych po wypadkach w skutek imprez alkoholowych - Jestem pewien, że dochody z koncesji nie pokrywają tych kosztów - dodaje.

Co powinna zrobić Warszawa?

Stolica może oczywiście po prostu ograniczyć liczbę wydawanych koncesji, tak jak planowała to zrobić w 2015 roku.- Takim prostym działaniem jest wprowadzenie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w Śródmieściu lub w całym mieście. Można by wprowadzić taki zakaz w kilku dzielnicach by zobaczyć efekty i zdecydować co dalej. W innych dużych miastach tak właśnie jest, we Wrocławiu czy Poznaniu wprowadza się ograniczenie w różnych częściach miasta. Tymczasem Warszawa jest jedynym dużym miastem, gdzie nawet nie toczy się taka dyskusja - dodaje Śpiewak.

Ten temat postulowali także swego czasu aktywiści Miasto Jest Nasze oraz stowarzyszenia Dla Pragi w swojej petycji. - Na ten moment petycja jest w opiniowaniu komisji. Natomiast od razu zaznaczam, że rekomendacją klubu Koalicji Obywatelskiej jest odrzucenie petycji - mówiła Aleksandra Śniegocka-Goździk, Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, reporterowi Radia Kolor. - Wróciłaby nielegalna sprzedaż alkoholu jak za komuny - komentował Rafał Trzaskowski. Jan Śpiewak odpowiedź prezydenta Warszawy nazywa śmieszną i boomerską. - To jest przestarzałe myślenie, smutne że włodarz największego miasta w Polsce tak uważa - słyszymy. Z badania przeprowadzonego przez Fundację Studio Psychologii Zdrowia wynika, że 250 tysięcy warszawiaków pije alkohol ryzykownie, szkodliwie lub jest uzależnionych.

