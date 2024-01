Najpopularniejsze imiona w Warszawie. Liderzy niezmienni od pięciu lat. Tak mieszkańcy stolicy nazywali swoje dzieci w 2023 roku

Stołeczny Ratusz przekazał informacje dotyczące najpopularniejszych imion nadawanych w Warszawie w 2023 roku. Okazuje się, że po raz piąty z rzędu na szczycie zestawienia znalazły się imiona Zofia i Jan.

5476 maluchów przyszło na świat w Szpitalu św. Zofii przy ul. Żelaznej w Warszawie w minionym roku. To najwyższy wynik w 2023 r. w całej Polsce! To świetna placówka ze znakomitym zespołem. No i ważna dla mnie osobiście, bo urodziły się tu także moje dzieci - powiedział Rafał Trzaskowski.