Nowa Skra. Rusza budowa ośrodka sportowego. Co z halą i stadionem?

Za nieco ponad rok wejdziemy na Nową Skrę. Na razie powstanie zaplecze sportowe, a także tereny rekreacyjne dla mieszkańców. Powiększą one teren Pola Mokotowskiego. Na halę i stadion lekkoatletyczny będziemy musieli jeszcze sporo poczekać.

- Ruszamy – powiedziała Renata Kaznowska, wiceprezydentka Warszawy stojąc na tle sprzętu budowlanego. We wtorek 9 stycznia rozpoczęła się przebudowa Skry. Cały ośrodek sportowy przy ul. Wawelskiej na Ochocie przejdzie gruntowną przebudowę, którą podzielono na kilka etapów. - Zaczynamy od boiska treningowego z zapleczem szatniowo-sanitarnym. Wszystko to realizujemy do końca tego roku. Najtrudniejszy moment, czyli pozwolenie na budowę, projektowanie i dokumentacja - to wszystko już za nami. Wiosną zapraszamy państwa na nową Skrę – zapowiedziała Kaznowska.

Krzysztof Jedynak

Jak będzie wyglądała Nowa Skra?

W pierwszym etapie, do końca roku, zbudowany ma zostać lekkoatletyczny stadion treningowy, z czterotorową bieżnią, rzutnią, stanowiskami do pchnięcia kulą oraz trybunami na pięćset osób. Obok powstanie też pełnowymiarowe boisko do gry w rugby, dwa do koszykówki i po jednym do siatkówki i siatkówki plażowej.

Budową zajmuje się konsorcjum firm Tamex Obiekty Sportowe i Gardenia Sport. Ten pierwszy podmiot wcześniej realizował stadion Zawiszy w Bydgoszczy czy Stadion Śląski. Za prace na Ochocie otrzymają niemal 52 miliony złotych. Warto dodać, że powstanie zaplecze treningowe, a także teren rekreacyjny dla mieszkańców. Sam stadion oraz hala to pieśń przyszłości. - Chcemy cały ten olbrzymi teren otworzyć na Pole Mokotowskie. Dwa lata temu był w całości zaniedbany. W tej chwili chcemy całe to miejsce udostępnić warszawiakom. Zaczynamy od boiska, później powstaną ścieżki rekreacyjne i boisko do rugby – przyznał Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. mat. pras.

Kiedy hala sportowa i stadion?

Pierwszy etap, wliczając odbiory, powinien zostać otwarty dla mieszkańców wiosną 2025 roku. To jednak dopiero początek remontu całego ośrodka. „Sercem” Skry jest bowiem stadion lekkoatletyczny, a do tego władze Warszawy chcą w tym miejscu dodać halę sportową.

- W lutym ostateczne uzgodnienia jeśli chodzi o halę sportową. Potem zaczynamy budowę – stwierdził krótko Rafał Trzaskowski. Wiadomo już, że obiekt ma pomieścić 6 tysięcy kibiców. Hala stanie się „domem” koszykarskiej Legii. Budowa ośrodka została podzielona na etapy. mat. pras. / Bujnowski Architekci i ATJ Architekci W budżecie miasta na budowę hali zabezpieczono 100 milionów złotych. Ratusz liczy jednak, że uda się pozyskać finansowanie również z budżetu państwa i ze środków unijnych. Szacuje się, że nowa hala powstanie do 2027 roku. Wtedy na zakładkę ruszyć ma remont wysłużonego Torwaru. Jak zapewniał Trzaskowski, nie ma mowy, by Warszawa została bez hali. Warszawa jest w kontakcie z Ministerstwem Sportu, by przesunąć remont Torwaru na czas po otwarciu hali Skry.

Co ze stadionem lekkoatletycznym? W lipcu ubiegłego roku, wraz z projektem hali, poznaliśmy pomysł na cały stadion. Za koncepcję architektoniczną odpowiada pracownia Bujnowski Architekci i ATJ Architekci. Stadion ma pomieścić ok. 25 tysięcy kibiców i być przeznaczony do organizacji zawodów lekkoatletycznych. Powstanie jako trzeci, kolejny, etap. Na razie nie ma jednak pieniędzy na rozpoczęcie budowy. Budowa ośrodka została podzielona na etapy. mat. pras. / Bujnowski Architekci i ATJ Architekci - Mamy nadzieję, że znajdziemy pomysł, by zagospodarować sam stadion, który jest bardzo ważny dla warszawiaków. Miastu bardzo trudno będzie sfinansować budowę stadionu z własnych funduszy – dodał Trzaskowski.

