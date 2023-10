W Warszawie powstanie nowoczesna hala lodowa. Wkrótce ruszy budowa obiektu na Stegnach za 180 milionów złotych

Tak jak obiecywałem władzom Warszawy, gdy byłem ministrem sportu, tak obecne Ministerstwo Sportu i Turystyki zakwalifikowało ten projekt, który łącznie opiewa na 180 mln zł, z czego 72,5 mln zł to dotacja z MSiT - poinformował Piotr Gliński.

W Warszawie powstanie nowoczesna hala lodowa

W Warszawie od dawna planowano budowę hali lodowej z prawdziwego zdarzenia. Obecnie największym tego typu obiektem w stolicy jest Torwar, jednak nie jest on przeznaczony wyłącznie dla łyżwiarzy. Wśród lodowisk otwartych, powierzchniowo nie ma sobie równych Tor Stegny. Pomysł, by zadaszyć to miejsce, pojawił się już kilkanaście lat temu. Wówczas projekt otrzymał nieformalną nazwę "Lodowy Narodowy".