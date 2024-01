Nietypowa interwencja nad Wisłą w Warszawie. Osłabiony i zmarznięty myszołów potrzebował pomocy

Zima i ekstremalnie niskie temperatury w ostatnich dniach dają się we znaki mieszkańcom Polski. W Warszawie we wtorek, 9 stycznia rano termometry pokazywały -14 stopni. Takie warunki pogodowe odczuwają nie tylko ludzie, ale także zwierzęta. Do nietypowej sytuacji doszło nad Wisłą w Warszawie, gdzie uratowany został myszołów.