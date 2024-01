Niezwykłe odkrycie na budowie II linii metra w Warszawie. Robotnicy natrafili na kości koni. Mogą mieć nawet 500 lat Michał Mieszko Skorupka

Pracownicy budowy drugiej linii warszawskiego metra dokonali niecodziennego odkrycia. Robotnicy natrafili na kości, które według wstępnej oceny, należą do koni. Najprawdopodobniej, zwierzęta te żyły od 150 do nawet 500 lat temu. Archeolodzy będą teraz szukać odpowiedzi na pytanie, czy konie były używane jako pociągowe, czy może do jazdy wierzchem. Druga wersja oznaczałaby, że służyły one wojskowym.