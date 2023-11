Plac Centralny w Warszawie. Kolejne odkrycie podczas budowy. Robotnicy odkopali posadzkę przedwojennej kamienicy

Zarząd Dróg Miejskich poinformował o kolejnym, spektakularnym odkryciu na terenie budowy placu Centralnego w Warszawie. Mowa o posadzce jednej z kamienic, które stały w tym miejscu przed wojną.

Po II wojnie światowej pozostałości po kamienicach zostały wyburzone, by zrobić miejsce pod Pałac Kultury i Nauki. (...) Najnowsze odkrycie to posadzka jednej z kamienic, prawdopodobnie wtórna, ułożona prowizorycznie już po wojnie. Na miejscu oceni to jednak zespół specjalistów - przekazali w komunikacie stołeczni drogowcy.