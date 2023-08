Plac Centralny w Warszawie. Niezwykłe odkrycie na budowie. Znaleziono miejsce, którego nie ma na mapach

- Witamy Państwa na skrzyżowaniu ulicy Wielkiej i Złotej. Dwóch ulic, które nie istnieją dzisiaj na mapach Warszawy, ale istniały jeszcze w 1944 i 1945 r. i przez parę lat po wojnie. Do momentu rozpoczęcia prac związanych z Placem Defilad oraz Pałacem Kultury i Nauki – tymi słowami rozpoczął konferencję prasową Wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski.

Nowe odkrycie w sercu Warszawy

Wykonawca projektu firma Balzola zaczęła budowę Placu Centralnego od rozbiórki nawierzchni. Według planu budowlańcy mieli zejść 10 metrów w głąb, by dostać się do znajdujących się pod ziemią 4 zbiorników retencyjnych. Jednakże wystarczyły już 2 metry, by odkryli kawałek historii Warszawy.