ZOO w Warszawie. Powstanie "szpital dla ptaków". Trwa wybór nazwy tego miejsca

Mieszkańcy Warszawy będą mogli zadecydować jaką nazwę otrzyma nowy pawilon w ZOO w Warszawie. Będzie on służył jako schronienie dla chorych i rannych ptaków, gdzie otrzymają one niezbędną pomoc od pracowników Ptasiego Azylu.

Rozbudowę "szpitala dla ptaków" zaproponowali wolontariusze związani z warszawskim ogrodem zoologicznym. Chcą zgłosić projekt do tegorocznego Budżetu Obywatelskiego. Do udziału w konkursie zachęca nas sympatyczny grubodziób Mietek, który na swoim facebookowym profilu zaprasza do udziału głosowania na jedną z dwóch nazw dla pawilonu: "Ptasia Poczekalnia" lub "Ptasi Punkt Przyjęć".