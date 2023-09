Ogromny wąż mahoniowy znaleziony na warszawskim osiedlu. Strażnicy miejscy bez trudu odłowili zwierzę

Funkcjonariusze zastali przy ul. Jasnodworskiej zdenerwowaną kobietę, która wskazała strażnikom dużą ławkę na patio, pod którą rozłożył się wąż. Miejsce było nasłonecznione i ciepłe, a takie warunki skłaniają te gady do relaksu - relacjonuje Jerzy Jędraszko z warszawskiej Straży Miejskiej.

W piątek 25 sierpnia warszawscy strażnicy miejscy otrzymali nietypowe zgłoszenie od pracownika ochrony zatrudnionego na osiedlu zlokalizowanym na terenie Sadów Żoliborskich. Do mężczyzny przyszła wcześniej kobieta i zawiadomiła go niecodziennym znalezisku. Mieszkanka wspomnianego osiedla znalazła na terenie patio półtorametrowego węża.

Strażnicy odłowili węża

Z początku strażnicy miejscy myśleli, że mierzący około 1,5 metra gad to wąż zbożowy. Funkcjonariusze bez żadnych kłopotów odłowili zwierzę. Z ich relacji wynika, że nie stwarzało ono najmniejszych problemów.

Odłowiony gad został przewieziony do ośrodka CITES przy warszawskim ogrodzie zoologicznym. Tam okazało się, że znalezione zwierzę to wąż mahoniowy, jakiego do tej pory w ośrodku nie było.