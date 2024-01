Warszawa podsumowała modernizacje taboru komunikacji miejskiej w ostatnich latach. 4 miliardy złotych na same pojazdy szynowe

Nowe pociągi i tramwaje w Warszawie

- 98 proc. badanych uważa, że transport publiczny należy do najistotniejszych obszarów w mieście i aż 90 proc. ocenia go dobrze. Co więcej – 75 proc. mieszkańców jest zdania, że Warszawski Transport Publiczny jest najlepszym środkiem do przemieszczania się po mieście. Te liczby pokazują, że w ten obszar warto inwestować – mówiła Katarzyna Strzegowska, dyrektorka Zarządu Transportu Miejskiego, na konferencji prasowej poświęconej podsumowaniu wymiany taboru warszawskiej komunikacji miejskiej w ostatnich latach. Przypomnijmy, że stolica dokonała takich zakupów jak: