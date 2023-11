Utrudnienia na kolei w Warszawie. Szykuje się przerwa w ruchu na linii otwockiej. Pociągi SKM i KM pojadą inaczej

Wyłączenie z ruchu potrwa od soboty 2 grudnia do soboty 9 grudnia bieżącego roku.

Warszawski Transport Publiczny poinformował o przerwie w ruchu pociągów na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Radość , wynikającej z prac przy przebudowie urządzeń sterowania ruchem kolejowym w Wawrze. Jest to jeden z etapów modernizacji linii kolejowej między Warszawą Wschodnią a Warszawą Wawer.

Zmiany w rozkładzie jazdy SKM i KM

W związku z pracami, od 2 do 9 grudnia:

Dodatkowe autobusy i tramwaje

WTP przekazał, że we wspomnianych dniach uruchomiona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa. W specjalny sposób będą kursowały autobusy linii 521, które pojadą tylko na trasie Falenica – Wiatraczna. W godzinach szczytu będą jeździły co około 5 minut. Z Falenicy wyruszą ze standardowych przystanków, czyli będzie można do nich wsiąść np. przy ulicy Bysławskiej (pętla Falenica) lub Patriotów, bezpośrednio przy stacji kolejowej (przystanek PKP Falenica 05). Przy Rondzie Wiatraczna zatrzymają się natomiast nie na pętli, ale na przystanku tymczasowym Wiatraczna 52, przy ulicy Grochowskiej za skrzyżowaniem.