8 najpiękniejszych miast na Mazowszu. Z bogatą historią i ciekawą architekturą. Tam warto spędzić weekend

Sierpc niewielkie miasteczko o wysokich walorach przyrodniczo-krajobrazowych. Jeśli chcecie zaznać ciszy, spokoju i odpoczynku, to miejsce jest dla Was. Największą atrakcją Sierpca jest skansen, a dokładniej Muzeum Wsi Mazowieckiej. Teren, na którym znajduje się ten malowniczy obiekt, jest ogromny - ponad 60 hektarów! Skansen drobiazgowo odwzorowuje wieś mazowiecką z początku XX wieku i pokazuje prawdziwe życie mieszkańców. Poza skansenem w Sierpcu znajduje się sporo zabytków sakralnych, m.in. Sanktuarium Matki Bożej czy kościół pw. Św. Ducha z częściowo zrekonstruowaną gotycką polichromią. Dwa jeziora przyciągają amatorów odpoczynku nad wodą, z kolei lasy grupy grzybiarzy. Sam Sierpc, jak i okolice, zachęcają do wycieczek pieszych i rowerowych, podczas których można podziwiać architekturę m.in. zabytkowy budynek ratusza, cerkiew czy Kasztelankę - drewniany dom wzniesiony najprawdopodobniej na przełomie XVII/XVIII w.

Wikimedia Commons / Semu