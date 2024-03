Aktywistki przerwały koncert w Filharmonii Narodowej. Weszły na scenę z transparentem. Orkiestra nie przestała grać

Moda z Zachodu dotycząca manifestowania „walki ze zmianami klimatu” w instytucjach kultury, dotarła do Warszawy. W niedzielę, 3 marca w stolicy doszło do kontrowersyjnego przerwania koncertu symfonicznego w Filharmonii Narodowej.

Skandaliczne zachowanie w Filharmonii Narodowej

"Żądamy skokowego zwiększenia inwestycji w kolej i komunikację zbiorową poprzez przekazanie 100 proc. środków z budowy nowych dróg ekspresowych i autostrad na regionalne i lokalne połączenia kolejowe i autobusowe od 2025 oraz wprowadzenia zintegrowanego biletu regionalnego za 50 zł miesięcznie. Będziemy działać, dopóki nasze postulaty nie zostaną spełnione. To przedstawienie nie może dłużej trwać" – napisali aktywiści pod w poście pod filmem.

W pewnym momencie na scenę, w pobliżu podestu dyrygenckiego weszły dwie osoby w pomarańczowych kamizelkach. Byli to członkowie stowarzyszenia Ostatnie Pokolenie. Aktywistki, trzymając transparent, zaczęły krzyczeć: "To jest alarm. Nasz świat płonie. Jesteśmy ostatnim pokoleniem, które może powstrzymać katastrofę klimatyczną" .

Koncert, który przerwały osoby ze stowarzyszenia Ostatnie Pokolenie, był transmitowany przez Filharmonię Narodową w sieci, a także na falach Programu Drugiego Polskiego Radia. Wydarzenie zostało zorganizowane z okazji jubileuszu 80. urodzin i 60-lecia pracy artystycznej Antoniego Wita. To on we zburzeniu podarł transparent aktywistek.

