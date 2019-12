Alt-J wraca do Polski. Zespół zagra w 2020 roku w Warszawie [KIEDY, BILETY, MIEJSCE]

Od debiutanckiego krążka „An Awesome Wave”, nagrodzonego prestiżową Mercury Prize, minęło 7 lat. Przez ten czas muzycy z alt-J zdążyli wypuścić na rynek kolejne dwa długogrające albumy: nominowany do nagrody Grammy „This Is All Yours” i nominowany do Mercury Prize „Relaxer” oraz remix album „Reduxer” z gościnnym udziałem takich artystów jak Pusha T czy Danny Brown.