Antoni Królikowski odpowie przed sądem. Znany aktor z nowymi zarzutami. Gwiazdor odpowiedział

Akt oskarżenia przeciwko Antoniemu Królikowskiemu do Sądu Rejonowego dla Warszawy–Woli skierowała pod koniec czerwca Prokuratura Rejonowa Warszawa–Wola.

"Antoni K. został oskarżony o uchylanie się w okresie od czerwca 2022 do stycznia 2023 r. od wykonania obowiązku alimentacyjnego na rzecz małoletniego syna oraz żony (są w trakcie rozwodu - PAP), określonego co do wysokości orzeczeniem Sądu Okręgowego w Warszawie, gdzie łączna zaległość stanowiła równowartość co najmniej trzech świadczenie miesięcznych" - poinformował PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Szymon Banna.